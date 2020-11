Marco Marsili è il nuovo ceo Italia E&P di Shell

Il Gruppo Royal Dutch Shell, azienda energetica internazionale altamente competente nella ricerca, produzione, raffinazione e commercializzazione di petrolio e gas naturali, ha nominato il nuovo amministratore delegato Marco Marsili per il comparto Business Upstream in Italia. Prenderà il posto di Marco Brun che rimarrà Country Manager per l’Italia. Marsili sarà altresì Country Manager con l’inizio del nuovo anno

Il neo ceo di Shell, in seguito al conseguimento degli studi in Ingegneria Mineraria, entra a far parte dell’azienda dal 2002, riporta un comunicato. Ha rivestito svariati ruoli in differenti società del Gruppo. Dapprima come Commercial Manager nel Regno Unito e in Italia, e successivamente, si è occupato di Mergers and Acquisitions in Shell Energy Europe, in Olanda.

Dal 2010, ha lavorato per 5 anni consecutivi in Medio Oriente, dove ha acquisito una profonda competenza grazie all’acquisizione di un progetto nel settore del gas naturale in Iraq. In seguito, ha lavorato negli Stati Uniti, rivestendo ruoli via via crescenti, dal Vice Presidente New Business Development Nord America e Brasile, passando al ruolo di Vice Presidente Commercial New Basins nell’ambito delle operazioni Shales.