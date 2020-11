ANIA, massima collaborazione all’AGCM per l’istruttoria sul progetto antifrode

ANIA (nella foto, la presidente Maria Bianca Farina) prende atto dell’avvio da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) dell’istruttoria finalizzata a verificare la compatibilità con la normativa antitrust del progetto di realizzazione di una banca dati Antifrode per tutti i rami assicurativi non auto. Il progetto era stato presentato dall’ANIA all’AGCM ed illustrato nel corso di un’apposita audizione con gli Uffici. L’avvio dell’istruttoria consentirà di svolgere tutti gli opportuni approfondimenti sul progetto presentato. Con la banca dati, ANIA mira a supportare attivamente le Compagnie assicurative, l’Autorità di vigilanza, gli Organi giudiziari e le Forze dell’ordine mettendo a loro disposizione uno strumento altamente innovativo ed efficace, ispirato ai modelli adottati in altri Paesi europei e volto a favorire l’attività di prevenzione e contrasto al fenomeno delle frodi assicurative. Ciò consentirebbe non solo un miglioramento dell’efficienza del sistema assicurativo, in relazione a tempi e costi per le Compagnie e ai conseguenti risparmi per gli assicurati, ma anche ulteriori risparmi a livello di sistema, in termini di riduzione dei costi della giustizia, delle spese sanitarie e dei costi sociali con vantaggi tangibili per tutti gli utenti. Data l’estrema importanza e complessità del progetto, lo stesso è stato sottoposto da ANIA a tutte le autorità di vigilanza interessate (oltre all’AGCM, all’IVASS e al Garante della Privacy) al fine di acquisire il loro giudizio nonché suggerimenti e indicazioni su eventuali correttivi da apportare per assicurare la compliance rispetto al quadro normativo e regolamentare vigente. ANIA – come già fatto sino ad oggi – fornirà la massima collaborazione all’AGCM nell’ambito dell’istruttoria avviata.