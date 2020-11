Arcuri: “Nessuna pressione sulle terapie intensive”

Nessuna vera pressione sulle terapie intensive. Parola di Domenico Arcuri. “In Germania a marzo c’erano 30 mila posti di terapia intensiva, sei volte di più che in Italia, dove erano 5 mila; al picco abbiamo avuto nel nostro Paese circa 7 mila pazienti in rianimazione, duemila di più della totale capienza dei reparti. Oggi abbiamo circa 10 mila posti di terapia intensiva e arriveremo a 11.300 nel prossimo mese. Attualmente ci sono circa 3.300 ricoverati in terapia intensiva (per Covid, ndr), quindi la pressione su questi reparti non c’è”. Lo ha detto il commissario all’emergenza Covid Domenico Arcuri alla conferenza “Finanza e sistema Paese un anno dopo”.

E continua: “Al picco abbiamo avuto nel nostro Paese circa 7 mila pazienti in rianimazione, duemila di più della totale capienza dei reparti. Oggi abbiamo circa 10 mila posti di terapia intensiva e arriveremo a 11.300 nel prossimo mese. Attualmente ci sono circa 3.300 ricoverati per Covid in terapia intensiva quindi la pressione su questi reparti non c’è”, ha detto. “Negli ultimi 10 giorni i miei uffici hanno distribuito il 10% delle attrezzature per la terapia intensiva pari a quelle che sono state distribuite negli ultimi 60 anni”, ha aggiunto Arcuri, lamentando che nel passato “il sistema sanitario non è stato considerato un fattore competitivo”.

