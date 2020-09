Laura Sassi nominata head of brand & communication di ShopFully

Cambi di rotta per ShopFully, la piattaforma italiana mobile attiva nel pianificare campagne su DoveConviene e altre applicazioni terze. La tech company italiana comunica la nomina di due manager

Laura Sassi, a seguito di alcuni suoi percorsi lavorativi con brand del calibro di Vodafone, Google e Uber, acquisisce ora la mansione di head of brand & communication, con lo scopo strategico di catalizzare ed ampliare la posizione del brand sul piano nazionale e internazionale.

Maria Foti, attualmente ancora capo del controllo di coordinamento di ShopFully, diviene finance director. In passato, aveva occupato mansioni di crescente importanza nel team finance di Vodafone. Stefano Portu, a.d & founder di ShopFully commenta:



“Il retail e lo shopping attraversano una fase di profonda trasformazione in cui la tecnologia giocherà un ruolo fondamentale. ShopFully, che è nata per rendere lo shopping più semplice attraverso il digitale, continua a crescere ed evolvere per anticipare le esigenze dei nostri partner e dei consumatori. Crediamo che la ricchezza di contributi che arriva dai diversi background e percorsi dei nostri colleghi siano un ingrediente fondamentale per affrontare le sfide che ci attendono. Sono molto contento di lavorare con talenti come Maria e Laura, che sono cresciute con noi e ora rafforzano la prima linea dell’azienda.”

In Italia, ShopFully associa più di 30 milioni di consumatori con 250 mila negozi intorno a loro, grazie ai suoi 3 marketplace (DoveConviene, PromoQui e VolantinoFacile) e alla propria piattaforma tecnologica, collocandosi come l’hub digitale dello shopping in negozio.