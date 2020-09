L’Unione petrolifera: “Il governo aumenterà le accise sul diesel”

“Dalle parole del ministro Sergio Costa, mi sembra che il governo abbia già deciso” di cancellare i sussidi ambientalmente dannosi. Ma chi utilizza quei 19 miliardi di sussidi, prosegue Claudio Spinaci, presidente dell’Unione petrolifera, “non li paga. Quindi, è evidente che, quando verranno cancellati, l’automobilista diesel pagherà di più il gasolio. Vorrei che si dicessero le cose come stanno”.

Spinaci sostiene che le ragioni per un incremento delle accise sul diesel “siano superate” perché gli ultimi Euro 6 “sono praticamente a emissioni zero. E il livello della tassazione dei carburanti in Italia è già il più alto d’Europa”.





Quotidiano.net