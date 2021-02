Eurizon, utile netto a 512,9 mln

Eurizon, la società di asset management del gruppo Intesa Sanpaolo, ha chiuso il 2020 con un utile netto a 512,9 milioni, con margini da commissioni per 835,4 milioni. Il valore del patrimonio gestito ha raggiunto il livello di 349 miliardi e la raccolta netta nel 2020 è stata pari a 5,2 miliardi. “Il 2020 è stato particolarmente complesso e senza precedenti, a causa della pandemia. In questo primo anno alla guida di Eurizon, non posso che esprimere soddisfazione per le capacità e la coesione di cui ha dato prova la squadra della Divisione Asset Management, riuscendo a raggiungere importanti risultati”, ha detto l’ad Saverio Perissinotto, nella foto. “Stiamo portando avanti significative iniziative su diversi fronti, tra cui nuove soluzioni per la riqualificazione della liquidità e nuovi strumenti a supporto dell’economia reale conformi alla normativa sui Pir alternativi. Stiamo inoltre rafforzando – ha concluso – la collaborazione con le realtà dell’ex gruppo Ub tramite l’attività di collocamento deiprodotti Eurizon, così come il coordinamento con la struttura di asset management di Pramerica Sgr”.