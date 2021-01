Psa, nel 2020 venduti 2,51 mln di veicoli

Psa Peugeot ha chiuso in 2020 con la vendita di 2,51 milioni di veicoli, con un calo di circa il 27,8% legato alla crisi dovuta alla pandemia da Covid-19. “Durante il 2020, un anno segnato dalla crisi del Covid, i nostri team in tutto il mondo hanno mostrato il loro spirito combattivo e continuato a offrire modelli puliti, sicuri e convenienti ai nostri clienti”, ha detto Carlos Tavares, nella foto, presidente del managing board di Psa. “Rispettare dal primo giorni gli obiettivi europei sulla Co2 è alla base del nostro impegno etico”, ha aggiunto, prima di ringraziare tutti i colleghi in vista della nuova avventura di Stellantis.

Psa rimarca di aver offerto, nel 2020, 17 modelli elettrificati che entro la fine del 2021 diventeranno 23; per quanto riguarda le varie aree geografiche, l’Europa è tornata in crescita nel quarto trimestre mentre la Cina, dopo una prima metà d’anno difficile, ha visto “vendite in crescita mese su mese da settembre a dicembre”, quando il gruppo ha raggiunto i livelli del dicembre 2019.