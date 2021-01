Rob Reilly è il nuovo global chief creative officer per Wpp

Wpp ha annunciato la nomina di Rob Reilly, che attualmente ricopre il ruolo di global creative chairman per McCann, come nuovo chief creative officer globale. Il manager entrerà a far parte del team a maggio e dovrà dare conto a Mark Read, CEO.

Reilly favorirà la creatività all’interno e all’esterno dell’azienda tramite la collaborazione con Read, con i chief creative officer e con i CEO delle agenzie Wpp. Avrà il compito di promuovere una cultura che sviluppa progetti di qualità per i clienti, di attrarre e nutrire i migliori talenti creativi, di guidare l’inclusione e la diversità nel lavoro e di lavorare con i partner tecnologici per alimentare la creatività necessaria per le loro piattaforme.

Il manager è conosciuto a livello globale per aver prodotto idee per marchi di grande rilievo. Ha guidato la rinascita creativa di McCann Worldgroup all’interno del quale è stato responsabile di diversi lavori pluripremiati tra cui la statua Fearless Girl a Wall Street. È stato inoltre partner e worldwide chief creative officer di Crispin Porter + Bogusky.