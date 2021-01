Varta, Nicoletta Mastromauro e Diana Guarino nominate rispettivamente National Key Account e Trade Marketing Manager

VARTA AG, azienda tedesca leader nella commercializzazione di energia portatile attiva nella produzione di batterie e accumulatori, comunica le new entries della manager Nicoletta Mastromauro e Diana Guarino come national key account e trade marketing manager

La manager Mastromauro, si evince da un comunicato, in seguito al conseguimento dei studi in Economia Aziendale, ha acquisito un’esperienza di oltre dieci anni nel marketing presso il ramo della distribuzione home video 20th Century Fox Home Video, all’interno della multinazionale britannica di beni di consumo Reckitt Benckiser e infine, presso la società



statunitense di videogiochi, Electronic Arts Italia. Entra a far parte di VARTA Consumer Italia in qualità di National Key account.

Guarino, la nuova Trade Markerting Manager di VARTA Consumer Batteries Italia, precedentemente dall’attuale neo incarico, ha conseguito inoltre un Master in Marketing & Communication.