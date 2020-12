“Evento Rai in piazza a Roma”: Anche Gabriella Carlucci aderisce alla campagna per realizzare l’omaggio a Gigi Proietti

Anche Gabriella Carlucci, già deputato e donna di spettacolo, oggi impegnata nella promozione della cultura italiana attraverso l’internazionalizzazione del cinema, aderisce alla campagna “Un evento Rai in Piazza a Roma per un omaggio di Popolo a Gigi Proietti” lanciata sulla piattaforma online Change.org: https://www.change.org/p/rai-tv-un-abbraccio-a-gigi-proietti-in-piazza-s-giovanni?recruiter=1168016498&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive&recruited_by_id=086e6180-39a9-11eb-8bd3-9f99b5b244a1 con l’obiettivo di realizzare un evento dedicato al grande mattatore del teatro e del cinema recentemente scomparso. Un grande abbraccio per Gigi Proietti a piazza San Giovanni, quando sarà possibile, quando le condizioni lo permetteranno. Un abbraccio che, a causa della pandemia, Roma non ha potuto donare a uno dei suoi più grandi e indimenticabili protagonisti. Con un evento dove tutti gli artisti romani possano rendere un tributo a Gigi Proietti interpretando quello che vorranno.