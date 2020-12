Duisport fa il suo ingresso nel polo logistico del Friuli Venezia Giulia

Duisburger Hafen Ag (Duisport), il più grande terminalista intermodale a livello globale, fa il suo ingresso nel polo logistico della Regione Friuli Venezia Giulia con un investimento che ha visto l’acquisizione del 15% delle azioni dell’Interporto di Trieste. La finanziaria regionale Friulia Spa che deteneva il 46,99% del capitale sociale continuerà a mantenere la maggioranza relativa (31,99%) del gruppo Interporto. La partnership è stata firmata a Trieste da Erich Staake, nella foto, ad di Duisport, Federica Seganti, presidente di Friulia e Zeno D’Agostino, presidente dell’Autorità portuale del Mare Adriatico orientale alla presenza dell’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti Graziano Pizzimenti. Con questo accordo – si legge in una nota – Friulia “supporta lo sviluppo e l’internazionalizzazione di un’azienda strategica per lo sviluppo del territorio contribuendo a rendere il sistema infrastrutturale della Regione Fvg uno degli hub chiave per l’arrivo e l’inoltro delle merci. Una partnership che garantisce sviluppo agli Interporti grazie all’ingresso di un primario partner internazionale e consente anche al porto di TRIESTE di continuare il percorso di crescita e internazionalizzazione saldando alleanze con i principali porti europei”. L’accordo – ha detto Pizzimenti – “sarà positivo per i traffici e lo sviluppo della nostra Regione”. Inoltre “se il nostro sistema risulta interessante e appetibile all’esterno, significa che stiamo lavorando nella maniera giusta”. “L’investimento di Duisport e’ un segnale importante che rientra nel progetto di espansione e internazionalizzazione che gli Interporti di Trieste e di Cervignano stanno portando avanti da ormai alcuni anni anche grazie allo sviluppo di nuovi collegamenti intermodali che permettono di connettere il porto alla rete di collegamenti in tutta Europa” ha osservato la presidente di Friulia Seganti. “La posizione strategica e la tecnologia di cui è dotata l’infrastruttura portuale – ha aggiunto – rendono Trieste non soltanto un punto strategico per l’ingresso delle merci in Europa, ma anche un partner eccellente per i principali attori della logistica internazionale che oggi vogliono investire sul nostro territorio”. “Possiamo dire – ha infine affermato D’Agostino – che chiudiamo il 2020 con grande soddisfazione. Siamo orgogliosi di accogliere un nuovo partner europeo tra i soci dell’Interporto, testimonianza ulteriore che Trieste è un sistema logistico portuale dal respiro internazionale. La Germania è centrale nella logistica europea e oggi decide assieme a noi non solo di giocare la carta dell’Adriatico come via d’accesso marittima preferenziale per l’Europa, ma anche quella FVG e della rete del nostro sistema portuale, con i suoi interporti, i suoi servizi ferroviari, i punti franchi”.