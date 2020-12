A Monopoli i bambini incontreranno Babbo Natale in Dad

I bambini delle scuole materne ed elementari di Monopoli (Ba) potranno incontrare Babbo Natale grazie alla tecnologia. È l’iniziativa “DADdy Christmas”, idea centrale del progetto natalizio messo a punto dall’amministrazione comunale. Santa Claus, quindi, si sposta online per parlare con i più piccoli: ci si potrà prenotare su un sito dedicato, in stanze virtuali (gratuite e private) della durata di cinque minuti, per poter leggere la propria letterina. “L’iniziativa, innovativa e unica nel suo genere, ha generato un grosso entusiasmo tra i bambini facendo registrare un numero elevato di richieste – hanno detto dal Comune -. È il nostro modo per essere vicini ai bambini nonostante la pandemia che ci costringe a essere a distanza: sarà un Natale diverso, ma questo non deve bloccare l’immaginazione dei più piccoli”. Al progetto si aggiunge anche la distribuzione di un fumetto donato a tutti gli studenti delle materne ed elementari, portato nelle classi da un Babbo Natale digitale che si connetterà con i bambini tramite una piattaforma in videoconferenza: il tema del racconto per immagini avrà come tema quello dell’ecologia. Per i genitori con figli minori ci sarà la “Christmas Card”: “un beneficio una tantum, dell’importo di 50 euro, spendibile negli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa”. In ultimo l’amministrazione ha destinato 20 premi per tutti coloro che aderiranno ad un contest: ogni cittadino di Monopoli può partecipare decorando il proprio balcone o finestra, scattando una foto e caricandola sul sito. Saranno premiate le migliori decorazioni “dalle più fantasiose a quelle più luminose”. I vincitori riceveranno “un buono spesa da 100 euro spendibile negli esercizi commerciali della città convenzionati”.