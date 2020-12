Luigi Di Maio ha ricevuto alla Farnesina il Ministro dei Paesi Bassi, Stef Block

Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, ha incontrato ieri alla Farnesina il Ministro degli Esteri dei Paesi Bassi, Stef Blok, a margine della Tavola rotonda strategica italo-olandese Van Wittel-Vanvitelli. Il Ministro Di Maio ha innanzi tutto auspicato che la cooperazione bilaterale possa continuare a rafforzarsi, sottolineando come i Paesi Bassi siano un partner solido e di lunga data per l’Italia, caratterizzato da un andamento crescente dell’interscambio commerciale e consistenti investimenti bilaterali. I Ministri hanno poi convenuto sull’importanza del coordinamento nella risposta al COVID-19, evidenziando come gli sforzi comuni a livello UE abbiano consentito di tutelare la salute dei cittadini europei minimizzando l’impatto sulla loro libertà di circolazione all’interno dello spazio Schengen.Il Ministro Di Maio ha inoltre espresso la propria soddisfazione per la soluzione raggiunta dall’ultimo Consiglio Europeo sulla questione dello Stato di diritto, che ha aperto la strada all’attuazione del bilancio UE e del piano Next Generation EU, attraverso il quale l’Italia vuole contribuire a rilanciare l’economia europea, affrontando al contempo alcuni dei fattori che hanno frenato la crescita del nostro Paese negli ultimi anni.Riguardo al negoziato per un nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo, i due Ministri hanno concordato sulla necessità di rafforzare la dimensione esterna dell’approccio europeo alle migrazioni, attraverso una vera e propria politica europea basata su partenariati con i Paesi di origine e transito dei migranti, la conclusione di accordi di riammissione al livello UE e una politica europea dei rimpatri. Il Ministro Di Maio ha ribadito come l’Italia ritenga indispensabile un vero equilibrio tra solidarietà e responsabilità, che includa anche meccanismi di redistribuzione obbligatori ed efficienti.Il Ministro Di Maio ha infine illustrato al Ministro Blok le linee portanti della Presidenza italiana del G20, auspicando la sua presenza alla riunione dei Ministri degli Esteri G20 che si terrà a Matera il 28-29 giugno cui i Paesi Bassi sono stati invitati su iniziativa italiana.