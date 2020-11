Italia è la prima in Europa per i beni in promozione

Tra le maggiori economie europee, è l’Italia a registrare la percentuale più alta di beni di largo consumo in promozione, raggiungendo il 31% nelle 4 settimane terminanti il 4 ottobre. Si tratta del livello più alto del 2020, quasi al pari del record registrato lo scorso anno durante il periodo natalizio, quando le vendite promozionali avevano raggiunto il 32%. Nonostante le recenti fluttuazioni, la media annuale di vendite promozionali in Italia si attesta al 28%, ed è maggiore di 10 punti rispetto a quella europea. E’ quanto emerge, tra l’altro, dai dati analizzati dall’Intelligence Analytics business unit di Nielsen. Le categorie più promosse in Italia (percentuale di vendite in promozione) sono Cura della casa, Bevande alcoliche, Prodotti di carta, Bevande non alcoliche, Cibi surgelati. In Europa, la percentuale di prodotti di largo consumo venduti in promozione ha raggiunto il 18,2% durante le 4 settimane terminanti il 4 ottobre 2020.

“Nelle ultime 52 settimane, i prodotti di largo consumo venduti in promozione hanno totalizzato 90 miliardi di euro, 1,5 miliardi in più rispetto allo scorso anno. Ci sono inoltre buone probabilità che i consumatori siano spinti ad approfittare di Black Friday e Cyber Monday per acquistare beni alimentari e non, in vista di nuovi lockdown e possibili ristrettezze economiche future” dichiara Anne Haine, a capo della Intelligent analytics business unit di Nielsen in Europa.