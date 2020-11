L’Economia del futuro, continua il talk. Parola d’ordine “Sostenibilità”

Integrare la sostenibilità in una visione a lungo periodo deve essere il purpose per costrure l’economia del futuro.

Simona Comandè, Country Manager Philips ha spiegato : “siamo ancora nel mezzo della crisi ma dopo una crisi verrà sempre un momento di rirpesa. L’europa si è mostrata presente e una parte diq ueste verrà destinata alla sanità. La salute può essere al centro anche della ripartenza dell’Italia. Digitalizzaizone e sotenibilità sono argomenti legati. La salute e la sanità ha l’opportunità in questo senso si fare un passo avanti. La nostra idea è quella di avere una sanità connessa”.

“Lo scambio dei dati e la digitalizzazione dei dati aiuterà anche ad avere una sanità sostenibile e a sviluppare la ricerca. Telemedicina vuole dire dati e sostenibiltà. Una delle difficiltà che abbiamo anche la carenza di medici e infermieri. Il fatto di poter effettuare delle visite e a distanza e dei video-consulti rende il sistema più sostenibile. Oggi ci sono le soluzioni, servono delle linee guida”

“La sostenibilità è un processo che coinvolge tutta la catena del business e degli stili di vita” , ha sottolineato Massimiliano di Silvestre, Presidente e AD di BMW Italia, “Bisogna costruire il perimetro della mobilità sostenibile. Noi abbiamo iniziato un pò prima degli altri, per esempio nel 2013 abbiamo lanciato la ptima macchina elettrica”

“La nostra mobilità però si declina in diverse tecnologie, non solo in quella elettrica. Abbiamo creato il prodotto power choice, dove sarà il cliente a scegliere tra la nostra ampia offerta di mobilità sostenibile”

Marco Hannappel, Presidente e AD di PMI ha sottolineato: “Abbiamo cambiato la nostra visione aziendale puntando su un futuro senza fumo. Abbiamo investito in ricerca e sviluppo sui prodotti senza combustione. In Italia operiamo in agricoltura, in industria e in commercializzazione e servizi: siamo una filiera integrata nel paese”.

