La birra batte il caffè: bevanda preferita dagli italiani durante il lockdown e per la ripartenza

La maggior parte degli italiani preferisce il drink a base di luppolo come motivazione per uscire in compagnia. Mentre un italiano su tre ha approfittato del lockdown per testare nuovi gusti

Sono poco più del 70% le persone che durante il lockdown hanno scelto la birra come bevanda da compagnia con cui affrontare la quarantena, insieme all’acqua e davanti a caffè, te’ e vino rosso. La bevanda in questi mesi è diventata così simbolo di socializzazione, che fosse questa dal vivo o sulle piattaforme online. Ma se durante il lockdown la sfida con il caffè è stata solo di poche percentuali, ora che è possibile brindare fisicamente, viene scelta da circa metà della popolazione, contro il 14% fedele alla caffeina.

Per quanto il caffè in Italia sia un’istituzione, solo un quarto degli italiani lo preferisce come scusa per tornare a socializzare con amici e colleghi. Il vino, che sia rosso o bianco, resta di poco interesse, rispettivamente scelto dal 10% e dal 5% della popolazione, mentre lo spumante è fermo all’8%. A vincere su tutti è stata la birra, soggetta anche a sperimentazioni durante il periodo di quarantena. Negli scorsi mesi infatti, un italiano su tre ha deciso di improvvisare e testare nuovi gusti. Le nuove abitudini degli italiani sono state studiate dall’Istituto Pepoli per l’Osservatorio Birra, che ha analizzato i gusti della popolazione durante e post lockdown.

Lo studio – La ricerca, denominata “La birra specchio della socialità” è stata realizzata dall’Istituto Piepoli su un campione di 1.000 italiani maggiorenni compresi tra i 18 e i 64 italiani. Secondo l’indagine, per 8 italiani su 10 (il 78%) la socialità resta un fattore importante da curare dopo il lockdown, anche se 7 su 10 sono coscienti che nulla sarà più come prima. Infatti, se prima la maggior parte degli italiani sceglieva il bar come luogo ideale per ritrovarsi, ora il 65% preferisce restare tra le mura di casa. L’abitudine di uscire persiste solo tra i giovani compresi tra i 24 e 31 anni. Quando si preferisce bere birra? La bevanda è scelta per il 74% durante la cena, e per il 19% nel dopocena. In crescita il pranzo e l’aperitivo, anche se le percentuali restano sotto il 15%.

Il trend però non è nuovo. La birra è simbolo di socialità e condivisione da almeno il 2.600 avanti Cristo. “La birra ha qualcosa di sacro”, ha spiegato Marino Niola, Antropologo della contemporaneità e condirettore di MedEatResearch (Università degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli), che ha aggiunto: “Non a caso gli antichi dei della birra erano anche dei dell’ospitalità.” Secondo Niola poi, la birra sarebbe anche uno dei fattori ad aver spinto l’uomo alla sedimentarietà e all’agricoltura, vista la cura e l’attenzione che serve durante la crescita dei cereali. Arrivando poi fino ad oggi dove è diventata un vero e proprio simbolo di condivisione, svago e festa.

