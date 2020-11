DLVBBDO, la Chief Creative Officer Stefania Siani si dimette

Esce Siani dall’agenzia creativa di Kawasaki Motors Europe, DLVBBDO, guidata dalla CEO Marianna Ghirlanda. In azienda da giugno 2008, è presenta sin dall’allora 1861 United (poi divenuta Grey)

Stefania Siani comunica:

“Ho avuto l’onore per 12 anni di essere alla guida di un reparto creativo audace, strategico, coraggioso. Ho dato tutta me stessa per essere un efficace agente di trasformazione e interpretare con contemporaneità di visione le sfide che l’accelerazione tecnologica ha posto al nostro comparto. Con un unico obiettivo: mantenere centrale il ruolo della creatività e creare le condizioni per una cultura di talento diffuso. Sono pronta a vivere una nuova sfida forte di una lunga e solida esperienza in uno tra i Gruppi più creativi al mondo”.



“Stefania da 12 anni contribuisce enormemente all’eccellenza creativa di Dlvbbdo. È un grande talento e ci mancherà; tuttavia, tutte le cose buone devono finire. Auguro a Stefania grande fortuna e successo in questo prossimo capitolo della sua carriera. È stato un piacere lavorare con lei” -, commenta così Jim Moser, in qualità di Chairman di BBDO Europe.

“È stato un grande onore lavorare con Stefania – aggiunge Marianna Ghirlanda ceo del gruppo BBDO in Italia -. Ho imparato molto da lei e la nostra collaborazione è stata molto proficua. La ringrazio perché ha contribuito enormemente alla reputazione creativa di Dlvbbdo e la lascia con un grande team creativo. Le auguro tutto il meglio per la sua nuova avventura professionale”.