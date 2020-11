TheFork, nominata Elena Collini come brand manager Italia

Change ai vertici di TheFork, precedentemente conosciuta come Dimmi, principale piattaforma di prenotazione di ristoranti online fondata nel 2009 dall’imprenditore australiano Stevan Premutico. Hanno annunciato nuove nomine

La manager Collini, in passato international PR Manager di TheFork, azienda che fornisce un servizio di prenotazione basato su cloud a oltre 4.500 ristoranti, acquisisce la mansione, si legge in una nota, di Brand Manager per Italia, Francia, Svizzera e Belgio. Per oltre un decennio di percorso lavorativo nel comparto della comunicazione in media, agenzia e azienda, Elena si occupa della comunicazione in Italia dal 2015.