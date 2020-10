Le interviste impossibili ai grandi matematici, una piccola meraviglia letteraria

(di Tiziano Rapanà) Mimmo Corcione è un baldo cuciniere o uno scrittore? È un artista e dunque tutte e due. O meglio: in entrambi i contesti, Corcione esibisce la sua alterità rispetto alle consuetudini esistenti. Chi conosce Corcione collega la sua attività da scrittore alle creazioni in cucina. Non è così. O meglio: non è solo così. Corcione un canonico libro di ricette l’ha pure scritto. Anni addietro, per Clueb, intitolato Le mie ricette preferite. Il titolo va nel cuore della questione del volume, che percorre il sentiero della prevedibilità: dopotutto ci si aspetta, da un formidabile cuciniere casalingo, un libro che riassuma il lavoro fatto su Youtube e su una vita intera di passioni culinarie. Ma Mimmo Corcione è ben altro. Un matematico, un intellettuale, un divulgatore che vuole spiegare la bellezza del pianeta della matematica. Del pianeta in giro se ne parla tanto e bene. Corcione è ormai un cittadino onorario, un uomo che onora gli abitanti più illustri: da Gauss all’ironico Caccioppoli. Ora ho l’impressione che giunti a questo punto non abbiate capito nulla e magari vi rendete conto che qualcosa non torna, come quando leggete le poesie di Giovanna Vivinetto e vi domandate: “Ma le rime dove stanno?”. Siete giunti all’apice dello smarrimento, sentite di aver perduto il bandolo della matassa. Tranquilli, è solo colpa mia, vi spiego tutto. Mimmo Corcione ha scritto un libro sui grandi uomini della matematica. Il titolo, Interviste impossibili a grandi matematici, rimanda al mitico programma di radio Rai che puntata ad un ipotetico match verbale tra l’intellettuale di turno e Oscar Wilde rivisto da Carmelo Bene. Corcione riprende la situazione ma da un’angolazione diversa, con un’ironia tipicamente napoletana che guarda al genio immortale di Luciano De Crescenzo. Corcione intervista i suoi miti davanti ad un piatto fumante. Le battute abbondano, il buon umore rende digeribili le nozioni più difficili da comprendere. Ci sono tutti: Nash, Newton, Pascal, Pitagora e tanti altri. Ovviamente non mancano Gauss e Caccioppoli. Le interviste sono degne dei paradossi orditi da Achille Campanile. Blaise Pascal è diventato un fissato della cucina, che si muove su Facebook con un account falso, innamorato della pasta alla norma e del film Sliding Doors. Gauss non usa i social, preferisce la posta elettronica nonché conversare davanti ad un piatto di Zuppa di crauti e würstel alla brace. Tra l’altro scopro che il mitico matematico ami indossare Missoni. Galilei, invece, pare abbia molto apprezzato il film che gli ha dedicato Liliana Cavani. Su Renato Cacciopoli, misteriosamente, non c’è traccia dell’intervista impossibile ma vi ho trovato un momento di aneddotica comunque divertente. Ora, sul finire dell’articolo, non posso esortarvi di acquistare il libro. Non è in vendita. Non sapete cosa vi perdete. Per una volta invidio me stesso per aver avuto il privilegio di aver letto una piccola gemma della saggistica contemporanea, che in giro non si trova.

