New entry in Quantcast Italia

Due i new managers nominati nel team di Quantcast Italia, Gruppo internazionale di audience intelligence che supporta la crescita dei brand nell’area dell’AI: Andrea Cocco e Greta Gilardi rispettivamente nelle vesti di Director Account Management e Agency Sales Lead

Andrea Cocco avrà il compito di gestire, direttamente dalla sede di Milano, la squadra di account management e coordinamento del portafoglio clienti di Quantcast, Greta Gilardi, al contrario, organizzerà il portafoglio di agenzie rispondendo direttamente al manager Daniele Maccarrona, nelle vesti di Director Advertise & Publishing di Quantcast Italia. Cocco gode di una profonda esperienza internazionale nel mondo digital che l’ha portato ad acquisire, durante il suo



percorso professionale, differenti mansioni di responsabilità crescente. Dalla sede a Nuova Delhi a Dublino passando per Copenaghen, si è occupato di realtà del calibro di Octogona, la Copenaghen Business School, Google, Double Click. Alla fine del 2017 rientra in Italia unendosi subito nella squadra di Quantcast nelle vesti di Senior Account Manager.

A seguito dei suoi studi in comunicazione aziendale, Gilardi, ha invece sviluppato esperienze nel ruolo di Digital Sales in realtà di aziende omonime come Fox, Smartclip, Viralize e ZooCom acquisendo ruoli di responsabilità via via maggiore.