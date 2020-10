Maria De Matteo e Olympia Pratesi nominate rispettivamente Team Lead Direct Clients e Team Lead Agency Sales di Outbrain

Nuove entrate in Outbrain Italia, società di discovery e native advertising mirata per consigliare articoli, presentazioni, foto o video a un lettore.La filiale nazionale diretta dal manager Sebastiano Cappa, Managing Director, ha visto ad ottobre l’entrata di Maria Del Matteo in qualità di Team Director Clients. Da oltre un decennio nel campo del digital advertising,



De Matteo può vantare di molteplici esperienze tanto in relazioni al mondo delle agenzie quanto dei brand. Confrontandosi con società del calibro di Ebuzzing (ora Teads), Weborama, Lumata e Beintoo. Società che le hanno permesso di incrementare il suo percorso personale di conoscenze su più fronti, arrivando in Outbrain con il compito di rivestire il ruolo di Team Lead sui brand diretti.

Olympia Pratesi acquisisce invece il ruolo di Team Lead Agency Sales e avrà il compito di coordinare il business dei centri media, lavorando attivamente nella gestione del team e di tutte le strategie commerciali.

Dapprima Sales Manager di Outbrain Italia, Pratesi in seguito ai suoi studi, gode di una profonda conoscenza nel settore digitale, avendo altresì lavorato presso l’omonima Yahoo, famoso provider di servizi web americano e tra uno dei pionieri della prima era di internet e, successivamente, unendosi alla squadra di Hyundai Motor Company nelle vesti di Senior Digital Specialist.

“Siamo lieti di poter guardare a quest’anno di lavoro con una nota di positività. La crescita di Outbrain anche in termini di network sempre Premium e di market-share va di pari passo con un investimento in risorse dedicate a supportare questo sviluppo”, ha dichiarato Sebastiano Cappa, Managing Director di Outbrain Italy. “E’ stato un anno in cui abbiamo portato sul mercato nuove soluzioni di sicuro interesse per i marketer e gli editori, dal formato Carousel alle soluzioni App Install e Native Awareness+. A breve annunceremo il nuovo Head of Sales per l’Italia e l’apertura di nuove posizioni, a partire da un Senior Business Director lato publisher.