Cos’è questa storia di Ikea che ti ricompra i mobili usati

Il colosso svedese lancia la campagna “Buy Back Friday”: chi ha in casa un prodotto Ikea può restituirlo in uno store in cambio di un buono che vale due anni

“Dai una seconda vita ai tuoi mobili usati“. È l’iniziativa lanciata da Ikea che ricomprerà i vecchi mobili venduti ai suoi clienti in cambio di un buono su acquisti futuri. Il meccanismo è molto semplice: il cliente (e potenziale rivenditore) non deve far altro che chiedere una valutazione preliminare sul sito di Ikea, per poi recarsi direttamente in uno store dove un operatore del colosso svedese effettuerà una seconda valutazione



(Questa volta definitiva) comunicando il valore stimato del mobile da restituire. Se l’offerta viene accettata il cliente riceve un buono da spendere in negozio entro due anni. Ikea precisa che le valutazioni sono effettuate esclusivamente su mobili Ikea in buone condizioni e perfettamente funzionanti che devono essere correttamente montati al momento della restituzione. I mobili saranno poi venduti ad altri clienti nell’angolo occasioni degli store Ikea.

In occasione del #GreenFriday vendere i propri mobili ad Ikea sarà ancora più conveniente. La campagna prenderà il via in Italia dal 27 novembre al 6 dicembre in tutti i 21 store sul territorio nazionale e, si legge in una nota dell’azienda, “è frutto del percorso intrapreso dall’azienda per diventare un business circolare entro il 2030, in favore dell’ambiente”.

In base alle condizioni dei mobili, il buono può ammontare fino al 50% del prezzo originale dell’articolo. Nel periodo del Black Friday, per i soci Ikea Family che rivenderanno i propri mobili di seconda mano, il valore del buono sarà maggiorato di un ulteriore 50% rispetto alla valutazione ricevuta. “Il buono potrà essere utilizzato entro 2 anni dal momento del rilascio, offrendo ad ogni cliente la possibilità di spenderlo solo dopo aver valutato accuratamente le proprie reali esigenze di acquisto”.

“Ikea – si legge nel comunicato del colosso svedese – punta a un modello di economia circolare e la trasformazione delle attività retail è una tappa di questo percorso. La campagna aiuterà Ikea a raggiungere l’obiettivo di diventare un business circolare e di avere un impatto positivo sul clima entro il 2030, termine entro il quale tutti i prodotti Ikea saranno realizzati con materiali rinnovabili o riciclati. Attualmente il 45% delle emissioni totali di CO2 nel mondo deriva dal modo in cui vengono realizzati e utilizzati i prodotti d’uso quotidiano, come i mobili”.





Today.it