Grado diventa smart con un nuovo progetto della rete elettrica

Sviluppo della rete, automazione e innovazione tecnologica sono le tre leve del progetto “E-Grid 2020” che E-Distribuzione (nella foto, l’a. d. Vincenzo Ranieri), la societa’ del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, porterà a termine entro fine anno per assicurare a Grado (Gorizia) un servizio di eccellenza e trasformandola in città smart dal punto di vista elettrico. Il piano, che prevede il restyling e la digitalizzazione degli impianti con attenzione particolare all’innovazione e alla sostenibilità, è stato illustrato da Davide Marini, Responsabile della Zona di Udine-Monfalcone-Pordenone di E-Distribuzione e Riccardo Semenzato, referente Affari Istituzionali e Sostenibilità in Friuli Venezia Giulia di Enel Italia, all’incontro con l’Amministrazione comunale. La rete elettrica della città conta oggi oltre 200 chilometri di linee elettriche e 120 cabine di trasformazione, necessari ad alimentare oltre 14.000 clienti. Gli impianti esistenti presentano già oggi un alto tasso di automazione, ma E-Distribuzione si è impegnata a incidere significativamente sull’ulteriore miglioramento degli standard di qualità del servizio. Le attività previste, avviate lo scorso anno, si concluderanno nel 2020. “Grado – sottolinea Marini – è una città che assume un ruolo importante per la sua attrattiva turistica che genera indotti significativi per tutto il territorio. Con questi investimenti puntiamo ad assicurare una rete affidabile, in linea con le aspettative di chi vive e lavora a Grado, creando le condizioni ideali per rispondere alla propria vocazione”.