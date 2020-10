Covid, il monito degli scienziati: l’immunità di gregge è pericolosa

Il cosiddetto approccio di “immunità di gregge” alla gestione dell’emergenza Covid-19, che ha lo scopo di far sviluppare l’immunità nella popolazione a basso rischio, proteggendo i più vulnerabili, è “un errore pericoloso non supportato da evidenze scientifiche”. Lo ha detto un gruppo di 80 ricercatori in una lettera aperta pubblicata sulla rivista The Lancet. Tra i firmatari della lettera ci sono numerosi esperti internazionali con competenze che spaziano dalla sanità pubblica, epidemiologia, medicina, pediatria, sociologia, virologia, malattie infettive, sistemi sanitari, psicologia, psichiatria, politica sanitaria e matematica. “È fondamentale agire con decisione e urgenza”, hanno scritto gli studiosi. “Misure efficaci che sopprimono e controllano la trasmissione devono essere ampiamente implementate e devono essere supportate da programmi finanziari e sociali che incoraggiano le risposte della comunità e affrontano le disuguaglianze che sono state amplificate dalla pandemia”, aggiungono. “Restrizioni continue saranno probabilmente necessarie a breve termine, per ridurre la trasmissione e rivedere i sistemi di risposta pandemici inefficaci, al fine di prevenire futuri blocchi. Lo scopo di queste restrizioni – continuano – è sopprimere efficacemente le infezioni da SARS-CoV-2 a livelli bassi che consentono un rapido rilevamento di focolai localizzati e una risposta rapida attraverso sistemi di ricerca, test, tracciamento, isolamento e supporto efficienti e completi in modo che la vita possa tornare quasi alla normalità senza la necessità di restrizioni generalizzate. La protezione delle nostre economie è inestricabilmente legata al controllo di Covid-19. Dobbiamo proteggere la nostra forza lavoro ed evitare incertezze a lungo termine”. Gli autori riconoscono che le restrizioni in corso hanno comprensibilmente portato a una demoralizzazione diffusa e alla diminuzione della fiducia nell’opinione pubblica e che di fronte a una seconda ondata di infezione vi è un rinnovato interesse per i cosiddetti approcci di immunità di gregge naturale.