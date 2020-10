A Milano il cibo per i cani si compra in condominio

Cani e condominio… gioie e dolori! Ma da oggi anche collaborazione e condivisione con l’aiuto dei gruppi d’acquisto che permettono di avere la pappa fresca, sana e bilanciata consegnata direttamente sul pianerottolo di casa per la felicità degli inquilini a quattro zampe. Il tutto in digitale tramite l’app di condominio. Succede a Milano, per oltre 115.000 inquilini pionieri, grazie alla collaborazione tra Dog Heroes (dogheroes.it), startup di cibo fresco per cani, basato su piani alimentari personalizzati ideati da veterinari nutrizionisti, e Laserwall (laserwall.it), la tecnologia italiana che permette di scoprire le opportunità del proprio quartiere attraverso una bacheca digitale interattiva. Proprio attraverso la bacheca digitale, installata nei 200 condomìni di Milano, e l’app dedicata, i residenti hanno la possibilità di acquistare le pappe per i loro amici a quattro zampe e riceverle direttamente a casa a prezzi vantaggiosi grazie all’acquisto in gruppo.