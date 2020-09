Riparte la locomotiva tedesca: l’indice Zew va oltre le attese

Si tratta di un indicatore chiave per le aspettative economiche in Germania. Il dato è nettamente superiore alle previsioni

L’indice Zew relativo alle attese economiche in Germania è salito a 77,4 punti a settembre rispetto ai 71,5 di agosto. Il dato è nettamente superiore alle previsioni degli economisti che si aspettavano invece una lieve contrazione a 70 punti. L’istituto di ricerca ha sottolineato anche che l’indice riferito alle attuali condizioni economiche in Germania è migliorato a -66,2 punti dai -81,3 di agosto. L’indicatore è salito così al massimo dal 2000, con un balzo di 5,9 punti in un mese.



Nella zona euro il barometro è salito a 73,9 punti, in aumento di 9,9 punti.





Agi.it