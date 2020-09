Luca Bradaschia nominato CEO di MediaWorld Italia

E’ stato designato Luca Bradaschia come a.d di MediaWorld Italia. Succederà direttamente a Guido Monferrini, che a sua volta acquisisce la mansione internazionale di chief commercial officer di Mediamarktsaturn Retail Group

L’omonima catena di distribuzione tedesca specializzata nell’elettronica e negli elettrodomestici di consumo, MediaWorld Italia, comunica un incremento nei ruoli del proprio top management: in vigore dal prossimo 1° ottobre 2020 il manager Guido Monferrini, che subentrerà nell’Executive Board con la mansione internazionale di Chief Commercial Officer del gruppo MediaMarktSatur Retail Group. A succedergli nel ruolo di General Director Italia e a.d sarà Luca Bradaschia.

Monferrini, avvalorata la sua esperienza nel retail a livello internazionale, è stato promosso CEO della filiale italiana a fine 2017; dal 2018 ha annesso il compito di Executive Vice President Europe per Iberia, Svizzera, Italia, Belgio, Olanda e Lussemburgo. Bradaschia, attuale Coo di Mediaworld Italia, si è unito al Gruppo MediaMarktSaturn nel 2011 in veste di Store Manager in Spagna, divenendo in seguito Regional Sales Manager in Portogallo e dal 2018 Chief Operating Officer in Italia.