Marco Toro è il nuovo CEO di Nissan Italia

Il manager Marco Toro, attuale CEO di Nissan Iberia, è stato nominato amministratore delegato per Nissan Italia. Succederà direttamente al manager Bruno Mattucci, designato a sua volta a.d di Nissan Iberia. Riferiscono a Roel De Vries, vice presidente Senior Sales & Marketing di Nissan Europa

Toro, in seguito ai suoi studi intrapresi, entra nel team Nissan Italia come coordinatore del dipartimento IT. Successivamente, passa alla direzione Aftersales, poi nella direzione Qualità Clienti e Sviluppo Reti e, posteriormente, nella direzione Vendite non sorvolando sulla sua biennale esperienza nelle Risorse Umane. Lavora per un anno, dal 2003 al 2004, in Nissan Europa come manager per l’incremento della rete di alleanza. Rientrato in Italia nel 2005, dove viene premiato direttore per Qualità Clienti e Sviluppo Rete, subito dopo assume la posizione di direttore Aftersales per tre anni consecutivi. Dal 2009 al 2012 è direttore Vendite in Nissan Italia, prima di dedicarsi all’attività di Nissan in Portogallo con la mansione di direttore generale nel 2012. Nel 2013 Marco Toro viene incaricato CEO di Nissan Iberia.