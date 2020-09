Sesa, aumentano i ricavi

Sesa ha chiuso il primo trimestre del bilancio 2020 – 2021 con ricavi in crescita del 10,8% a 487,8 milioni e un Ebitda pari a 28,4 milioni (+30,2%). “Il primo trimestre dell’esercizio, ancora colpito dall’emergenza pandemica, evidenzia crescite di ricavi e redditività rilevanti e superiori al track record di lungo periodo, grazie all’accelerazione della domanda di digitalizzazione di imprese ed organizzazioni”, ha detto l’ad Alessandro Fabbroni (nella foto). “Alle performance del gruppo hanno contribuito le numerose acquisizioni societarie che, a partire da febbraio 2020, abbiamo realizzato per rispondere all’evoluzione della domanda di digital transformation. Confermiamo un outlook favorevole per l’esercizio al 30 aprile 2021, proseguendo la strategia di investimento e crescita sostenibile nel lungo termine, a beneficio di tutti gli stakeholder”, ha aggiunto.