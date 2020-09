Roma, torna Vinoforum

Prosegue fino a domenica 20 settembre la 17esima edizione di Vinòforum – Lo Spazio del Gusto, allestito nel Parco Tor di Quinto. Più di 12.000 mq dove è possibile conoscere oltre 600 aziende vitivinicole di qualità e degustare circa 2.500 etichette differenti, sperimentare abbinamenti con le decine di piatti proposti dai grandi chef al lavoro nelle cucine a vista della manifestazione, partecipare ai tanti momenti di approfondimento in programma su vino, olio extravergine d’oliva, caffè e gli incontri organizzati dagli Amici del Toscano Il tutto nel pieno rispetto delle normative vigenti in ambito sanitario.

Da oggi a giovedì 17, i temporary restaurant di Vinòforum ospitano alcuni dei migliori osti e cuochi di Roma e del Lazio, che per l’occasione propongono tre tra i propri piatti più iconici e acquistabili, senza prenotazione, a partire da 6 euro a portata. Oltre ai vini presenti nei banchi d’assaggio è possibile abbinare alle creazioni degli chef le etichette firmate Krug, Dom Pérignon, Veuve Cliquot, Moët & Chandon e Ruinart, reperibili presso il Bar à Champagne di Vinòforum. Sempre presenti inoltre gli stand Calvisius Caviar Lounge, L’Oliva all’Ascolana Dop e Il Catanese, ognuno con le proprie delizie. Per veri appassionati e solo su prenotazione ci sono le Top Tasting, degustazioni dedicate ad alcune delle perle della viticoltura nazionale e internazionale e guidate da produttori, enologi e personaggi di primo piano del settore. Proseguono per tutta la settimana i laboratori (gratuiti e con prenotazione in loco) sull’olio extravergine d’oliva firmati Unaprol ed Evoo School Italia, sul caffè, con la guida di Caffè Hausbrandt, e quelli del Club Amici del Toscano.