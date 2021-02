Miniconf, Daniela Cosso e Alex Iannuzzi nominati rispettivamente Head of Global Customer Marketing e Online

Novità nel team di Miniconf, azienda leader in Italia nella produzione e distribuzione di abbigliamento per bambini da 0 a 16 anni nata da un’ispirazione del suo attuale presidente, Giovanni Basagni, comunica la nomina di due nuove managers all’interno del management.

Daniela Cosso è la nuova Head of Global Customer Marketing e Online. In seguito al conseguimento dei suoi studi, ha rivestito svariati ruoli nel comparto della comunicazione e marketing intraprendendo il suo percorso formativo in Gianni Versace per poi continuare in Damiani Grouo, per il marchio Salvini dapprima e per Bliss gioielli dopo. E’ stata inoltre Global Marketing and Communication Manager in ToyWatch e, in



seguito, ha diretto un temerario progetto di estensione del brand in Vitec Group, per poi sbarcare in Moleskine, in qualità di Global Marketing Manager.

Alex Iannuzzi ha acquisito, invece, la mansione di Export Director. Ha conseguito gli studi in International Marketing alla European School of Economics, acquisendo una profonda e intensa esperienza in realtà di un certo calibro internazionale. Ha cominciato la sua carriera in Kellogg’s per poi avanzare in Nike all’interno del sales leadership team e incrementando nuove strategie con lo scopo di innalzare al massimo le opportunities di business. Ha nel passato ricoperto svariati incarichi in Desigual: dal lancio della categoria sport in Italia al coordinamento delle vendite multicanale (retail e wholesale) per tutte le categorie di abbigliamento del brand in Central Eastern Europe, Middle East e Africa.



Lavorando attivamente dalla sede aretina di Miniconf, i due manager risponderanno direttamente a Simona Luraghi, Managing Director.