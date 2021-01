Blogmeter, Angelo Palumbo è il nuovo chief executive officer

Da due anni già Direttore Generale, ora prende il posto di Sacha Monotti Graziadei, fondatore e principale azionista

Cambio di poltrona ai vertici di BlogMeter, società specializzata nel monitoraggio e nell’analisi dei social media. Il fondatore, azionista e Presidente del Consiglio di Amministrazione Sacha Monotti Graziadei, ha ceduto la carica di chief executive officer a Angelo Palumbo, che aveva ricoperto già da oltre due anni il ruolo di Direttore Generale della società italiana.

Il nuovo CEO, quarant’anni, vanta una lunga esperienza nell’ambito dell’informatica e del digitale. Ha operato in aziende attive nei settori internet, business information e IT in veste di top manager e consulente strategico. Dal 2010 in poi è stato timoniere di diverse società note e stimate. In Giorgia & Johns, fashion woman group che si occupa di vendita online, ha rivestito la carica di Ceo e successivamente ha lavorato come country sales director e board member in Creditsafe, multinazionale presente in 14 Paesi del mondo e attiva nel settore delle business information.