Paolo Aicardi è stato riconfermato presidente di Andia

Paolo Aicardi, nella foto, è stato riconfermato, per il triennio 2020-2022, presidente di Andia. L’Assemblea dell’Associazione Nazionale Dirigenti Imprese Assicuratrici, la prima associazione in Italia per numero di associati in servizio e per presenza attiva nelle imprese di assicurazione, ha infatti rinnovato i vertici dell’Associazione (Dario Scrosoppi, vicepresidente). Al termine dell’assemblea il presidente Aicardi ha dichiarato: “Negli ultimi anni la nostra società e il nostro Paese, hanno subito continui e importanti

cambiamenti. Le crisi economiche e aziendali, la cronica diminuzione dei posti di lavoro, le continue evoluzioni dei mercati, la richiesta e la necessità di più welfare, il Covid-19, lo smart working, solo per citarne alcuni, sono temi che non possono non trovare attenzione, approfondimento e soluzione al nostro interno e non vederci, per quanto possibile, presenti e propositivi”.

“Recentemente – ha aggiunto – abbiamo assistito a una serie di iniziative che hanno legittimato a trattare,

operativamente e contrattualmente, con le associazioni di categoria delle imprese di tutti i settori produttivi e con il Governo, non i sindacati firmatari del CCNL, ma quelli

‘maggiormente rappresentativi’. I DPCM del 2020 a firma del presidente del Consiglio dei Ministri ne sono una prova inconfutabile. A oggi sono ‘incardinati’ alle Commissioni Lavoro di Camera e Senato, alcune proposte di legge sulla disciplina della rappresentatività sindacale, i cui contenuti sono molto simili. Tutte convergono sul 5% quale soglia minima per la rappresentatività. Questo è il futuro anche per il settore assicurativo”.