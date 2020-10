Siram Veolia Industry & Bulding: Vittorio Carducci Agostini nominato ceo

Siram Veolia, azienda attiva nella gestione delle risorse ambientali, ha designato Vittorio Carducci Agostino come amministratore delegato di Siram Veolia Industry & Bulding, Gruppo leader attivo nel mercato dell’industria in particolare nel settore dell’Aerospaziale e del Real Estate in un percorso di incremento ed espansione sostenibile

Vittorio Carducci Agostino è il manager prescelto per la profonda conoscenza a livello internazionale nel ruolo di amministratore delegato di Siram Veolia Industry & Bulding. Carducci Agostino, dapprima direttore acquisti a livello Emea e, successivamente, direttore industriale presso la sede in Germania e Uk del Gruppo Pirelli, omonima società per azioni multinazionale operante nel settore automobilistico, si è dedicato all’azienda per oltre 20 anni della sua intera carriera professionale.