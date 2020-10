Eric Lein nominato country manager di Satispay in Germania

Designato Eric Lein come country manager per il mercato tedesco di Satispay, una delle app più famose nell’ambito dei pagamenti via smartphone

La startup italiana Satispay per il pagamento digitale e il trasferimento di denaro tramite internet, ha comunicato la volontà di espandersi a livello europeo. A parte Lussemburgo, sede dove la società ha conseguito la licenza di Istituto di moneta elettrica e ora ha cominciato l’attività commerciale, l’azienda ha deciso per la Germania come primo mercato driver dell’espansione europea. E’ proprio qui che Satispay ha eletto il manager Eric Lein come Country Manager per coordinare l’incremento dei pagamenti digitali in un Paese ad alta potenza, con caratteristiche ideali in termini di pagamento molto similari a quelle italiane.

Lein, che ha acquisito cinque lingue parlate disinvoltamente, entra in Satispay portando una profonda conoscenza a livello internazionale. A seguito dei suoi studi, ha intrapreso il suo percorso professionale nell’industria digitale, avvicinandosi sin dal 2012 al settore fintech quando si unisce a TrialPay, sistema di pagamento e-commerce alternativo in cui un consumatore riceve un articolo gratuitamente da un commerciante in cambio dell’acquisto o della prova di un altro prodotto. Successivamente diviene ceo dell’azienda e quando la società viene acquisita da Visa negli anni successivi, acquisisce la posizione di Senior Business Development Leader per Visa oltre che quella di amministratore delegato di Visa Commerce Solutions GmbH.