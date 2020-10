Nuove disposizioni commerciali per Esprinet Italia

Designati i manager Simona Ceriani e Luca Casini, rispettivamente a capo della divisione consumer e alla guida di quella business

Esprinet, azienda attiva nel settore della distribuzione all’ingrosso di prodotti tecnologici (informatica, elettronica di consumo, telefonia), comunica di aver reiterato la sistemazione della direzione commerciale in Italia. Ceriani è stata nominata come Country Manager Consumer Italy, a capo della divisione che include anche gli Esprivillage, Nilox e Ok Retail, mentre il manager Casini acquisisce il ruolo di Country



Manager Business Italy, divisione costituita dalle strutture V-Valley, IT Volume & Tender ed Office Product. I manager risponderanno direttamente al manager Giovanni Testa, in qualità di direttore generale del Gruppo Esprinet.

Ambedue i manager godono di oltre 20 anni di esperienza maturata all’interno del Gruppo e una profonda conoscenza del mercato della distribuzione in Italia. Nelle loro mansioni, hanno la responsabilità di coordinare l’incremento e il progresso del business in due contesti strategici per Esprinet. Una rientra nel comparto ad alti volumi della tecnologia consumer, mentre l’altro in quello ad alta marginalità delle soluzioni B2B.