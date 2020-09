Giovanni Lancellotti entra nel team di Shiseido Italy

E’ stato nominato Giovanni Lancellotti per il ruolo di commercial & retail director Shiseido Italy, la più antica azienda giapponese del settore nel mondo attiva nella produzione di cosmetici e prodotti di bellezza

Lancellotti designato per la mansione di commercial & retail director di Shiseido italy, avrà l’ambizioso scopo di incrementare dei brands in portafoglio, potenziando ancor di più, sul territorio, la strategia commerciale e retail del Gruppo.

Luca Lomazzi, country manager Shiseido Italy:

“Il Gruppo è costantemente in crescita, integra nuovi marchi e sviluppa gli esistenti.



Lo stesso facciamo in termini di risorse umane. Diamo opportunità di crescita ai nostri talenti che crescono in Italia o maturano le proprie esperienze all’estero. Fondamentale per noi è la continuità, puntiamo sulle migliori risorse presenti nel mercato. Giovanni fa parte di questo progetto; lo conosco da tempo e non avrà alcuna difficoltà ad integrarsi e ad apprezzare l’ambiente di lavoro che abbiamo creato in Shiseido Italy. Con Giovanni sapremo intercettare le crescite future, ma anche navigare in un contesto di mercato tuttora molto difficile”.