Massimo Vidal è il nuovo direttore generale di Mavive

E’ stato designato Massimo Vidal come direttore generale di Mavive, azienda storica della famiglia Vidal, tra le più importanti a livello italiano ed internazionale nel campo della profumeria e della cura della persona. E’ altresì Distributore Esclusivo per il mercato italiano di CARVEN Parfums

Vidal ha conservato, inoltre e ad interim, la sua mansione di direttore commerciale coadiuvato dalle direzioni vendita Italia ed estero e dal marketing team, proseguendo a ricoprire la carica di CEO del brand di alta profumeria The Merchant of Venice. Il Consiglio d’Amministrazione di Mavive retto da Massimo Vidal e il collegio sindacale guidato dal dr. Populin restano immutati. Mavive ha affrontato la sua attività con il brand Pino Silvestre (distribuito unicamente all’estero)



Al quale si sono inseriti nel corso del tempo nuovi brand del calibro di: (in licenza) Police, Zippo, Replay, Ermanno Scervino, Furla, The Merchant of Venice (Monotheme) e in distribuzione esclusiva sul mercato italiano: (di proprietà) 4711, Tabac, Blauer USA e CR7 creando un portafoglio distinto che si sviluppa dall’economia del lusso alla nicchia.



Al momento la Mavive è una realtà con una profonda presenza sia nel mercato italiano che in quello estero, attiva in più di 90 Paesi in tutto il mondo.