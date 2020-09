Filippo Salvetti è il nuovo responsabile coverage financial di Ethica Group

E’ stato designato il manager Filippo Salvetti come responsabile coverage financial di Ethica Group, capogruppo di società leader in Italia nella fornitura di prodotti software e di servizi informatici per la gestione e lo sviluppo dell’impresa

Filippo Salvetti nominato Responsabile dell’attività di Coverage Financial Sponsors, con esperienza multiennale nel campo, da Ethica Group, Gruppo attivo nella creazione di operazioni di finanza extra e nell’impiego di capitali di rischio, composto di una holding e 3 società operative.

“Il suo contributo – si evince in una nota – sarà fondamentale per sviluppare nuove soluzioni finanziarie tailor-made per i clienti di Ethica nell’ambito di operazioni di acquisizione e di strutturazione del debito”.

Salvetti ha dapprima cominciato la sua carriera professionale all’interno del gruppo Mediobanca nel 1999, acquisendo ruoli di crescente importanza nella divisione Partecipazioni e Affari Speciali, per poi proseguire successivamente il suo percorso lavorativo in Ernst&Young, come responsabile del team Insight&Leads rivolto all’offerta di servizi di consulenza ai fondi di private equity tenendo conto di numerose operazioni sul mercato italiano.

L’avanzamento lavorativo di Salvetti è poi continuato con Banca Akros – Gruppo Banco BPM – come responsabile del coverage dei financial sponsors.