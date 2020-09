WindTre, Francesca Chiocchetti è il nuovo direttore Public Affairs

Novità nel mondo della comunicazione. Francesca Chiocchetti è il nuovo direttore Public Affairs. Lavorerà nel team di Roberto Basso, direttore External Affairs and Sustainability. Così Chiocchietti si racconta: “Lucchese di nascita e romana di adozione, mi sono laureata in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Pisa con una tesi in diritto Costituzionale, per poi proseguire gli studi conseguendo un MBA”.

E ancora: “Ho iniziato l’attività professionale occupandomi di comunicazione istituzionale nell’ufficio del Portavoce del Ministro della Giustizia, in seguito alcune esperienze in agenzie di PR di Milano e Roma per approdare al Centro Nazionale delle Ricerche (CNR) dove ho coordinato la comunicazione per un progetto dedicato all’innovazione e al technology transfer”.

“Successivamente sono tornata a ricoprire un ruolo istituzionale, quello di Portavoce del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e, in seguito, sono stata capo dello staff del Presidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati. Oggi, una sintesi affascinante delle mie esperienze, tra innovazione tecnologica e mondo delle Istituzioni, ricopro il ruolo di responsabile Public Affairs in Samsung Electronics Italia”. E adesso inizia per lei una nuova stimolante avventura in WindTre.