Stellantis, al via progetto “Next To” con università Piemonte

Promuovere e sostenere azioni legate alla sostenibilità ambientale ed offrire nuovi servizi tecnologici per la mobilità a impatto zero nelle residenze universitarie. E’ l’obiettivo del progetto “Next To” avviato da Stellantis con Edisu Piemonte, l’ente che garantisce e promuove il diritto allo studio universitario su tutto il territorio regionale.

Una prima fase di questo progetto, ancora sperimentale, si avvia con la collaborazione di Solerzia, start up, che sta installando in tre residenze universitarie alcuni pali intelligenti denominati “Tower”, che consentono, tra l’altro, la ricarica elettrica di auto, bici e monopattini, l’applicazione di sistemi di videosorveglianza, pannelli informativi, defibrillatore, sistemi di connettività e potenziamento wi-fi. L’accordo tra Edisu Piemonte e Stellantis prevede, inoltre, lectio magistralis, challenge, think factory, webinar e incontri con esperti e tecnici Stellantis per gli studenti, che potranno avvicinarsi al mondo automotive scoprendo i “segreti” alla base di progettazione, produzione e vendita dei modelli elettrici e dei progetti e servizi correlati. Ed ancora, Edisu potrà usufruire per alcuni mesi di due Jeep Renegade 4xe in comodato d’uso gratuito.

“Grazie al progetto Next To e alla partnership con Stellantis e Solerzia – ha detto il presidente di Edisu Alessandro Sciretti, nel corso di una conferenza stampa – abbiamo l’opportunità di valorizzare la collaborazione tra pubblico e privato. Sono sicuro che questa sinergia genererà benefici non solo nel breve termine ma si riuscirà a incidere positivamente a più ampio raggio”.

“La collaborazione con Edisu Piemonte – afferma Roberto Di Stefano, e-Mobility Stellantis – è un’ulteriore conferma che la nostra azienda crede nei giovani e nel loro potenziale, ritenendo fondamentale dialogare con loro e ascoltare le loro necessità. Sono numerose le attività avviate in tal senso in passato con atenei e università: da tutte i feedback che abbiamo ricevuto sono molto positivi e ci spingono a proseguire lungo questa strada, allargando a nuovi attori e partner (come nel caso con Edisu) le nostre collaborazioni”.

“La collaborazione tra studenti, start up e grandi imprese come Stellantis – ha osservato Luigi Stancati, marketing manager di Solerzia – rappresenta un percorso virtuoso in grado di validare nuovi concept per rendere le nostre città più intelligenti, creando i presupposti per una rapida rivoluzione delle infrastrutture”.