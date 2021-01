Webperformance, Filippo Nocera è il nuovo senior sales manager

Con l’assunzione di una nuova figura Webperformance fortifica l’area commerciale

Dopo la chiusura positiva del quarto trimestre del 2020, Webperformance assume Filippo Nocera in veste di senior sales manager.

Commenta Nocera: “Sono molto felice di essere entrato nel team di Webperformance. Il mondo del media digitale è molto ampio, complesso e soprattutto in continua evoluzione. Quello che mi ha colpito di Webperformance è il livello di cura e attenzione nei confronti dei brand con cui collabora sia per la presenza di un team dedicato per ognuno sia per il continuo focus su innovazione e tecnologia. L’e-commerce nel 2021 accelererà ancora la sua corsa, la sfida sarà quella di gestire al meglio la complessa macchina che lo sostiene con l’aiuto di partner fidati e performanti.”

La sua esperienza si evolve e matura nell’ambito della fashion industry, inizialmente come brand manager sportswear in Privalia e poi come sales manager in Diana Corp, un settore in cui l’azienda punta a rafforzare la sua presenza.

Il direttore dell’area commerciale, Simone Pupo Monaco, afferma: “Siamo molto soddisfatti dell’arrivo di Nocera. Le competenze e il network relazionale sviluppato nelle esperienze precedenti, non può che esserci da supporto per accrescere ulteriormente il parco clienti di questo settore ma anche per provare ad esplorare industry su cui la nostra expertise non è ancora così riconosciuta”.