Mirò comunicazione lancia il servizio di programmazione Media

L’azienda attiva nella realizzazione e nella proposta di servizi giornalistici e dedita alla comunicazione di impresa, vede l’entrata nel Gruppo della manager Barbara Serafini nelle vesti di Advertising Operations Manager mentre Sara Martinelli è la nuova Head of Press Office

L’agenzia milanese attiva nelle pubbliche relazioni, consulenza di comunicazione e digital pr, MiRò Comunicazione Srl, celebra nel 2021 il decimo anno di attività con l’immissione del nuovo servizio di pianificazione media e l’incremento della squadra, grazie all’entrata di Barbara Serafini, Advertising Operation Manager e Sara Martinelli che acquisisce la mansione di Head of Press Office.

In seguito alla nuova partnership con Barbara Serafini, che conquista la responsabilità di Advertising Operation Manager, MiRò Comunicazione accresce la propria offerta di servizi nel comparto della comunicazione aziendale, sostenendo alla consulenza PR un’aggiuntiva risorsa nel comparto della pianificazione media, dei progetti integrati e crossmediali, consolidando così anche i rapporti con gli editori.



La manager Serafini vanta di una profonda esperienza nel settore pubblicitario intrapresa alla fine degli anni ’90 nel comparto delle produzioni televisive. Successivamente, sbarca in SportNetwork, attiva nella gestione della raccolta pubblicitaria dei quotidiani sportivi dove riveste il ruolo di Executive Account nel comparto automotive. Il conseguente passaggio è stato a Edisport Editoriale, network delle passioni riconosciuto a livello internazionale e in assoluto un riferimento assoluto nell’editoria specializzata, ruolo che la vede attiva sul campo come Brand Manager. Con l’ultima responsabilità in qualità di Client Manager, acquisito nella società leader nazionale nel settore dei restauri per costruire adeguati

progetti di comunicazione Urban Vision, perfeziona le sue competenze nei comparti dell’out of home e digital out of home – (D)OOH.

All’interno di MiRò da avvio alla divisione interessata ai progetti pubblicitari e publiredazionali, riportando direttamente al co-fondatore e amministratore delegato Rossella Rosciano. Questa attività di assistenza legata al media buying descritto dalla Serafina raffigura così un nuovo tratto per MiRò che consolida il ruolo dell’azienda come partner strategico per le aziende clienti sempre più incentrato nelle pubbliche relazioni, nel coordinamento di eventi, nell’ufficio stampa e momentaneamente anche nella comunicazione da intendersi come avanzamento pubblicitario.

Per quello che riguarda l’ufficio stampa e le pubbliche relazioni, Sara Martinelli, da sempre core business dell’agenzia, acquisisce l’incarico di Head of Press Office, gestendo il team di account sui clienti d’agenzia che variano dall’automotive alla tecnologia, dal food al lifestyle. Da quasi 20 anni impegnata nel settore comunicazione, si è occupata in passato di ufficio stampa e digital PR dapprima in Ofg Adv e poi in Studio Nazari. La manager Martinelli lavorerà supportando Serafini per corrispondere agli obiettivi dell’agenzia e alle esigenze dei clienti in ogni comparto della comunicazione.