Renzo Rosso fa il suo ingresso in Cortilia

Nuovi investimenti a partire da 34 milioni di euro e ingresso di Red Circle Investments nel capital della food-tech Company per l’azienda leader nella consegna a domicilio dei migliori prodotti agro-alimentari in tempi rapidissimi e nel massimo rispetto degli standard di sicurezza e freschezza

Marco Porcaro (a sinistra) E Renzo Rosso

Cortilia, primo mercato agricolo a permettere una spesa online di frutta e verdura fresca e di stagione con una varietà di prodotti biologici e di alimenti senza glutine, fondata nel 2011 dal manager Marco Porcaro, ha comunicato un nuovo range di investimenti dal valore stimata di 34 milioni e l’entrata di Red Circle Investments, operante come holding di partecipazioni e investimenti di Renzo Rosso. Il founder e noto imprenditore del marchio Diesel e presidente del Gruppo moda OTB, diviene inoltre parte integrante del Cda.









In aggiunta alla società di investimenti Red Circle Investment, aderiscono all’investimento i sottoscrittori dell’ultimo range di Cortilia avuto luogo nel 2019: Indaco Ventures, la più grande società italiana indipendente di asset management di capitale di rischio con una forte specializzazione in aziende che innovano in elettronica, medtech, digitale e materiali; Five Seasons Ventures, primo fondatore di venture capital di panaeuropeo specializzato nel food-tech; Primomiglio, gestore e fondo di capitali di rischio in fase iniziale specializzati in tecnologie digitali e spaziali e P101 SGR, primo investitore istituzionale di Cortilia, dalla sua costituzione tramite i veicoli P101 e ITALIA 500 (fondo di venture capital istituito da Azimut Libera Impresa SGR e gestito da P101)