L’aeroporto di Genova farà base al nuovo airbus di Volotea

Farà base all’aeroporto ‘Colombo’ di Genova l’Airbus A319 con cui Volotea rinnova la sua flotta con l’obiettivo di aumentare i passeggeri trasportati. Il nuovo aereo consentirà alla compagnia low cost di aumentare del 25% per ogni volo la propria capacità di trasporto.

Il vettore punta a diventare un operatore ‘100% Airbus’ nei prossimi anni. L’A319, infine, ha un raggio di volo di 3.500 km (1.000 in più rispetto ai B717 utilizzati) e consentirà alla compagnia di raggiungere da Genova mete più distanti. Questi Airbus producono meno emissioni di gas serra sono meno rumorosi e bruciano il 12% in meno di carburante.