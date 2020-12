Bologna, screening per operatori della logistica dell’Interporto

Screening sanitario gratuito e volontario, attraverso i tamponi antigienici rapidi, agli operatori della logistica a partire da quelli presenti in Interporto. E’ la decisione emersa questo pomeriggio dalla riunione della Commissione “Trasporto merci e logistica” del Tavolo metropolitano per la sicurezza sui luoghi di lavoro, nato questa primavera dalla volontà di Città metropolitana, Comune di Bologna e Regione Emilia-Romagna, con lo scopo di assistere il nostro tessuto economico e produttivo nella delicata fase dovuta alla pandemia. Ai lavori hanno partecipato l’assessore Marco Lombardo del Comune di Bologna, i tecnici della Città metropolitana, i rappresentanti di Ausl, INAIL, associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, il direttore di Interporto Bologna e il direttore dell’ispettorato del Lavoro. “Durante le feste – ha spiegato Lombardo – si registra un forte aumento degli ordini alla logistica e dobbiamo fare tutto per garantire la sicurezza dei lavoratori del comparto, delle aziende e di tutta la collettività. E’ fondamentale che questo screening raggiunga il più alto numero possibile di lavoratori e per questo obiettivo dobbiamo impegnarci tutti”. L’intervento (il primo del genere a livello regionale), sarà seguito dall’Ausl in collaborazione con i medici competenti, e non sarà una tantum ma un monitoraggio continuo a partire dalla settimana prossima con Interporto (a cui sono già stati consegnati 6.000 tamponi rapidi) fino a fine gennaio. Dopo Interporto sarà esteso a tutti gli operatori della logistica e poi anche ad altri settori produttivi.