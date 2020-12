Myntelligence, Micaela Raimondi è la nuova marketing director

Myntelligence, azienda leader nella tecnologia di full-funnel automation per il marketing digitale e proprietaria della piattaforma tecnologica per la gestione, l’automazione e l’ottimizzazione di campagne di advertising digitale, ha comunicato la nomina della manager Micaela Raimondi in qualità di marketing director. Nella sua mansione avrà il compito di rivestire una nuova funzione aziendale per incrementare la brand identity della società.

Con una ventennale esperienza nell’aiutare differenti startup, scaleup e imprese, Micaela Raimondi è la figura ideale per ricoprire questo ruolo. Ha intrapreso la sua carriera in Hewlett-Packard, multinazionale statunitense dell’informatica attiva sia nel mercato dell’hardware che in quello dei software, rivestendo svariate mansioni, per poi passare in ContactLab, azienda specializzata in soluzioni avanzate in termini di engagement marketing platform per aziende commerce-focused con la carica di direttore marketing. Nel 2018 l’arrivo in iGenius, artificial intelligence



Company nelle vesti di senior vice president of marketing. Parallelamente la società ha comunicato anche le new entries di Silvia Cariolo e Carla Leva rispettivamente con le cariche di product lead e account director.

L’avanzata pragmaticità della manager Raimondi, unita ad una forte attitudine, fanno di lei il volto ideale per identificare le soluzioni efficaci da attuare per rispondere efficacemente agli scopi definiti ed è proprio in Myntelligence, che potrà sfruttare il suo ventaglio di esperienze, utilizzando il suo alto potenziale con la missione di abilitare l’in-housing delle applicazioni di media automation.