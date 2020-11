Premio Internazionale Le Buone Pratiche 2020, Cesare Lanza riceverà un riconoscimento alla carriera

Lunedì si terrà, in streaming alle ore 12.30, il Premio Internazionale Le Buone Pratiche 2020. Il premio, nato da NewsReminder in collaborazione con il Parlamento Europeo, esiste per “descrivere e approfondire al fine di far emergere le iniziative più lodevoli, le esperienze guida, le buone pratiche, anche comportamentali, di professionisti, imprenditori, lavoratori rappresentanti delle realtà civili, e in generale di tutti coloro la cui esperienza ha effetti sulla nostra società interconnessa”. I premi Buone pratiche sono divisi nelle sezioni Informazione, Cultura (Università, Teatro, Cantanti, Scrittori, Agenzie letterarie, Manualistica, Corsi digitali, Documentari, Autori teatrali e cinematografici, Musei, Gallerie), Economia (Associazioni, Casse di previdenza, Vigilanza, Ordini professionali, Fondazioni, Made in Italy, Turismo, Edilizia e immobiliare, Assicurazioni e banche, Risparmio, Studi legali).

I premi Buone pratiche alla carriera andranno, tra gli altri, a Tiziano Treu, presidente del Cnel, Sergio Santoro, presidente aggiunto del Consiglio di Stato, Giorgio Nardone, fondatore del Centro terapia strategica breve di Arezzo, e Cesare Lanza, giornalista e scrittore. Così il direttore di NewsReminder, Massimo Santucci, ha spiegato le motivazioni che hanno spinto a creare il Premio: “In uno stato di emergenza come quello che stiamo vivendo non c’è un clima di festa nel consegnare dei riconoscimenti, ma sentiamo ancora di più la responsabilità di dare i premi a chi mette cuore e mente in quello che fa, essendo esempio anche per gli altri”.