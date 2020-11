Teatro Eliseo, prosciolto Barbareschi

L’attore Luca Barbareschi, nella foto, è stato prosciolto con la formula “perché il fatto non sussiste” dall’accusa di essersi appropriato di sipari, condizionatori, moquette, poltrone e altri materiali del Teatro Eliseo di Roma per un valore di circa 813 mila euro appartenenti alla precedente gestione del teatro. Barbareschi era stato indagato per violazione della legge fallimentare nell’ambito dell’inchiesta sul fallimento di due società che avevano il controllo del teatro di via Nazionale, prima dell’arrivo di Barbareschi.