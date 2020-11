Meteo, nel weekend torna il maltempo

Nel fine settimana l’anticiclone verrà sfidato da correnti più instabili oceaniche che di fatto creeranno le prime crepe alla possente figura. Sarà il sintomo di un graduale cedimento e quindi allontanamento dell’alta pressione dall’Italia. Dalla settimana prossima l’arrivo di una perturbazione dalla Scandinavia genererà una fase di maltempo e un clima più freddo su tutte le regioni. Il team del ilMeteo.it comunica che la giornata di sabato sarà molto nuvolosa su gran parte delle regioni mentre le precipitazioni riguarderanno principalmente Lazio, Umbria e Campania settentrionale, generalmente di debole intensità ma sul Lazio la pioggia potrebbe risultare a tratti moderata. Domenica l’afflusso di correnti via via più umide trasporterà dei fronti nuvolosi più compatti che andranno ad impattare soprattutto sui settori occidentali del Paese; nel corso della giornata infatti peggiorerà con piogge su Liguria, Toscana, Sardegna, coste del Lazio. Entro sera piovaschi sparsi bagneranno molti settori del Nord. Il tempo sarà più asciutto e anche soleggiato soltanto al Sud dove il clima risulterà pure molto mite. A partire da lunedì il movimento verso Nord dell’alta pressione favorirà l’arrivo di una perturbazione più intensa in discesa dal Nord Europa e che sarà seguita da venti di Bora e Tramontana che faranno calare le temperature su tutto il Paese. Le precipitazioni dal Nordest si estenderanno rapidamente al Centro e poi al Sud, anche sotto forma di temporali e locali grandinate, decisamente fuori stagione.

Da martedì il tempo migliorerà al Centro-Nord con sole e più freddo, il maltempo si concentrerà al Sud dove soffieranno venti forti settentrionali.

Nel dettaglio. Sabato 14. Al nord: molto nuvoloso, ma asciutto. Al centro: peggiora su Lazio e Umbria con rovesci. Al sud: in prevalenza soleggiato. Domenica 15. Al nord: cielo coperto, peggiora in Liguria con piogge. Al centro: peggiora in Toscana con rovesci, qualche pioggia in arrivo anche in Sardegna. Al sud: sole prevalente. Da lunedì maltempo dal Nord verso il Centro-Sud e ingresso di venti di Bora e Tramontana dalla sera.